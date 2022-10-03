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İzmir haber: İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir haber: İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir gündem haberi... İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aslan Burnu açıklarında can salı içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA / Şafak Yel - Güncel

Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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