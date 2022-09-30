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İzmir gündem haberleri | Denizci iş insanı Hendrik Dutilh, İzmir'de yaşamını yitirdi

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İzmir gündem haberleri | Denizci iş insanı Hendrik Dutilh, İzmir'de yaşamını yitirdi

İzmir haberleri... Eski vergi rekortmenlerinden denizci iş insanı Hendrik Dutilh, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Eski vergi rekortmenlerinden denizci iş insanı Hendrik Dutilh, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Deniz Nakliyecileri Derneği'nden yapılan açıklamada derneğin onursal üyelerinden Hendrik Dutilh'i kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığı ifade edildi.

Dutilh'in cenaze bilgilerinin henüz netleşmediği de belirtildi.

Fransız kökenli Levanten bir aileden gelen 1929 doğumlu Hendrik Dutilh, 2013 yılında vefat eden ağabeyi Karel Dutilh ile birlikte denizcilik ve turizm sektörlerinin duayen isimleri arasında gösteriliyordu.

Dutilh kardeşler, 2000 yılında kendilerini emekliye ayırdıkları döneme kadar 6 kez Türkiye ve 11 kez de İzmir vergi rekortmenliği unvanına sahip olmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

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