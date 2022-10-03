İzmir gündem haberi... İzmir'deki bir koyda ceset bulundu Güncel Haberler Gelen İzmir haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde bir koyda ceset bulundu. İzmir'in Foça ilçesinde bir koyda ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir koyda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Deniz ve karadan yapılan çalışmalar sonucu, ceset bulunduğu kayalıklardan çıkarıldı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel İzmir Güncel Haberler

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