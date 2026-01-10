İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kayıtlı olan kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip, bir internet sitesine sızdırılması ve buradan paylaşılması ile iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta Sakarya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yiğit Efe İren tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.

Fotoğraflar internet sitesine yüklenerek "en güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açılmıştı. Ayrıca öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşılmıştı.

Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, internet sitesi kapatılmıştı. Bir süre kapalı kalan siteye girildiğinde sitenin kapatıldığı ve fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşılmıştı.

Mesajda, "Veda ve Helallik. Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verilmişti.

