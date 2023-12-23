Irak'ta PKK saldırısında şehit olan Teğmen Günay'ın ailesine acı haber ulaştı

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi, İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu.

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.