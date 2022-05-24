İzmir'e şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'e şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'e şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (24) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (24) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehidin annesi Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile birlikte yaşadıkları İzmir'in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı olduğu ve bu yaz evlenmeyi planladığı öğrenilen Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Piyade Uzman Çavuş, Şehit, İzmir, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title