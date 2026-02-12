Haberler

İzmir için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji, İzmir için bu akşam 22.00'den itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

METEOROLOJİ, İzmir için bu akşam saat 22.00'den itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıp, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; kentte bu akşam saat 22.00'den itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç ve güney kesimlerinde (Seferihisar, Menderes, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışın cuma günü saat 21.00 sıralarından sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, taşkın, toprak kayması, heyelan yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
