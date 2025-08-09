İzmir'e 1,7 Milyar Liralık Su Yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nin bugün hizmete alınacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu yatırıma ilişkin bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

" Çeşme'nin su hasreti bitiyor. DSİ olarak 1,7 milyar lira yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çeşme'ye hayırlı olsun."

"Her damla, geleceğimizdir"

Yumaklı, İzmir'de yılda 68 milyon metreküp yani ilin 100 günlük ihtiyacı kadar suyun, vatandaşa ulaşamadan şebekede kaybolduğuna dikkati çekti.

Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmamasının su sorununu daha da büyüttüğünün altını çizen Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım, her damla, geleceğimizdir! Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur."