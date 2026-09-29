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İzmir'den Aydın'a gelen taksiden yaklaşık 1 kilo metamfetamin çıktı, şoför tutuklandı

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İzmir'den Aydın'a gelen bir takside yapılan aramada yaklaşık 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'den Aydın'a gelen takside yaklaşık 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi şoförü E.İ., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, dün akşam İzmir'den Aydın'a gelen bir taksiyi takibe aldı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen taksiyi durdurdu. Araçta ve taksi şoförü E.İ.'nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. E.İ., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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