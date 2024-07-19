Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki Yangına Müdahale 18. Saatte Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangına müdahale 18. saatte devam ediyor. Yangın, hava araçları, itfaiye ve sivil ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde başlayıp, Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale 18'inci saatte devam ediyor.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye devam ediyor.

Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMASI TEHTİDİ ENGELLENDİ

Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziemir İtfaiye İzmir Buca Yaşam Güncel Haberler

Vergi paketi komisyonda kabul edildi! En düşük emekli aylığı artıyor

Vergi paketi komisyonda kabul edildi! En düşük emekli aylığı artıyor

 İstanbul'da akılalmaz saldırı! Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı

İstanbul'da akılalmaz saldırı! Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı

 TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı! Canlı yayında ortam gerildi

TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı! Canlı yayında ortam gerildi

Bakmadan Geçme

2024 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI | MasterChef ikinci turda ilk önlüğün sahibi kim oldu? 19 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Galatasaray- Trencin maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Trencin hazırlık maçından kareler 19 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, NOW 19 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 19 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 19 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Eyüp, Üsküdar, Pendik elektrik kesintisi! 19 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 19 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 19 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beyoğlu hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beyoğlu nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beylikdüzü hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beylikdüzü nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?
Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title