İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü

İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, arama-kurtarma çalışmaları sona erdi.

OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ

İzmir'in Menderes ilçesinde, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama- kurtarma çalışmalarına son verildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

