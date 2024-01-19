İzmir'deki Parfüm Fabrikası Yangınında Tutuklamalar

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir süre önce faaliyetine son verilen parfüm fabrikasında çıkan, işçiler Kadir Zor (43) ile Yelit Özçelik'in (49) yaşamın yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen fabrika yetkilileri M.Ü. ve B.Ç. tutuklandı.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'taki bir parfüm fabrikasında, 17 Ocak'ta saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken; yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Fabrikada yapılan kontrolde iş yeri çalışanı evli ve 3 çocuk babası Kadir Zor'un (43) cansız bedenine ulaşıldı. Yangında yaralanan diğer işçiler ölen Kadir Zor'un ağabeyi Mustafa Zor (45), Yelit Özçelik (49) ve Abdullah Genç (45) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Yelit Özçelik de dün sabah yaşamını yitirdi. Diğer 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan yaralılardan birinin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda aldı.

Fabrikadaki parfüm üretimine bir süre önce son verildiği, kalan parfümler ile üretimde kullanılan malzemeler için buranın depo olarak tutulduğu belirtildi. İçerideki kişilerin ise fabrika işçisi olduğu, o anda temizlik için iş yerinde bulundukları öğrenildi. İlk incelemede; deodorant dolumu yapan sistemde parlama sonucu yangının çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi.

Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürerken, fabrika yetkilileri M.Ü. ve B.Ç. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.