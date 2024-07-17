İzmir'deki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile 11 saattir müdahale devam ediyor. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Burak UÇAR / İZMİR,