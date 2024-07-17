İzmir'deki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile 11 saattir müdahale devam ediyor. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Burak UÇAR / İZMİR,