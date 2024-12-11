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İzmir'deki İş Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi

İzmir'deki İş Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi
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28 yaşındaki elektrik mühendisi Salih Çakır, İzmir'de geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

İzmir'de geçirdiği iş kazasında yaşamını yitiren elektrik mühendisi Salih Çakır (28), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Çakır'ın cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak, Kocaeli'ye getirildi.

Çakır'ın babası MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Bilal Çakır ile yakınları, Gölcük Merkez Camisi'ndeki törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, son Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eski AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Çakır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Saraylı Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
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