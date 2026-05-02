İzmir'deki imam hatip lisesinde "proje ortaokul" için kabul sınavı yapıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 5. Sınıflar Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Sınıfı Kabul Sınavı" gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde sabah velileriyle toplanan öğrenciler bilgilendirmenin ardından salonlara alındı. Öğrenciler 135 dakika süren sınavda 75 soruyu cevaplandırmaya çalıştı.

Okul Müdürü Nuriye Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul sürecinin başlatıldığını belirterek, "Akademik başarı ile değerler eğitimini birlikte sunan okulumuzda hafızlık ve yoğunlaştırılmış yabancı dil programları öne çıkıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, nitelikli eğitim imkanlarından faydalanma hakkı elde edecek. Sınava beklediğimizden daha çok öğrenci katıldı. Bu anlamda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
