Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki fabrika yangınında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Çiğli ilçesindeki fabrika yangınında hayatını kaybeden işçilerden Kadir Zor'un cenazesi, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi. Evli ve üç çocuk babası olan Zor'un cenazesi, Yaylakent Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski fabrika binasındaki yangında yaşamını yitiren işçilerden 43 yaşındaki Kadir Zor'un cenazesi, Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Zor'un cenazesi, memleketi Orta ilçesinin Yaylakent beldesine getirildi.

Evli ve üç çocuk babası Zor'un cenazesi, Yaylakent Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze sonrası beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

İzmir'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 Ocak'ta kozmetik ürünlerin depolandığı eski fabrika binasında çalışanlar temizlik yaparken çıkan yangında Yelit Özçelik ile Mustafa Zor yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Yaylakent Çankırı İzmir İş Kazası Tutuklama Adli Tıp Soruşturma Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title