İzmir'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolu'nda Balçova istikametinde seyreden 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

