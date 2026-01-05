İzmir'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
İzmir'in Balçova ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolu'nda Balçova istikametinde seyreden 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel