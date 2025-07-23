İzmir'de Zabıta Ekipleri Seyyar Satıcıyı Darbetti

İZMİR'in Konak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, çıkan tartışmada seyyar satıcı Ahmet Serdar Koyğun'u (47) darbedip yüzüne biber gazı sıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ahmet Serdar Koyğun ile tezgahına el koymak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri, Koyğun'u darbederken, yüzüne de biber gazı sıktı. Olayı gören ve yardım etmek için araya giren bir vatandaşın da darbe aldığı öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde zabıta ekiplerinin seyyar satıcıyı darbettikleri ve yüzüne biber gazi sıktıkları, yaşanan arbedede bir kadının da darbedildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK - Tolga TAHÇI/İZMİR,