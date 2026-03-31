İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda evinde yüklü miktarda uyuşturucu ve silah bulunan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 890 gram sentetik ecza hapı, 12 kilo 300 gram sentetik madde, 705 gram esrar ve 54 gram kokain yer alıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu ve silah bulunduğunu belirledikleri eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 890 gram sentetik ecza hapı, 12 kilo 300 gram sentetik ecza maddesi, 705 gram esrar, 54 gram kokain, 103 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 6,5 litre uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 708 bin 500 lira, 62 bin dolar, 630 avro ile 2 hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
