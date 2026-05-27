İzmir'de yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı 80 yaşındaki Hasan Çelen yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs Mahallesi Aslanlı Havuz mevkisindeki hemzemin geçitte İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hasan Çelen'e çarptı.
Yaralanan Çelen ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çelen, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir