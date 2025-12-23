Haberler

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu; 3 tutuklama

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu; 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de polisin yılbaşı öncesinde düzenlediği operasyonlarda, sahte ve kaçak içki sattığı tespit edilen 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda birçok kaçak ürün ele geçirildi.

İZMİR'de polisin yılbaşı öncesi 9 ilçede düzenlediği sahte ve kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde yaklaşan yılbaşı öncesinde insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve kaçak ürünlere yönelik çalışma yaptı. Operasyonlarda; 261 litre taklit etiketli etil alkol, 195 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 382 paket gümrük kaçağı sigara, 350 gümrük kaçağı puro, 128 elektronik sigara cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelindeki 22 alkollü eğlence mekanı denetlendi. Yapılan denetim ve operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title