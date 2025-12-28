Haberler

İzmir'de yılbaşı gecesi planlı su kesintisi uygulanmayacak

Güncelleme:
Kuraklık nedeniyle İzmir'de 13 ilçede her gün uygulanan planlı su kesintisi, yılbaşı gecesi yapılmayacak. İZSU, su kesintilerinin devam edeceğini ancak özel bir gün olarak 31 Aralık gecesi kesinti olmayacağını duyurdu.

İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün gerçekleştirilen planlı su kesintisi yılbaşı gecesi uygulanmayacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.

Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel



