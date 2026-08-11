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Balçova'da yasa dışı kara midye avcılığına 5 şüpheliye idari yaptırım: 560 kilo midye denize iade edildi

Balçova'da yasa dışı kara midye avcılığına 5 şüpheliye idari yaptırım: 560 kilo midye denize iade edildi
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İZMİR Balçova’da, yasa dışı kara midye avcılığı yaptığı tespit edilen ve aralarında tekne sahibinin de olduğu 5 şüpheliye idari yaptırım uygulandı.

İZMİR Balçova'da, yasa dışı kara midye avcılığı yaptığı tespit edilen ve aralarında tekne sahibinin de olduğu 5 şüpheliye idari yaptırım uygulandı. 560 kilo kara midyeye el konulurken, canlı olduğu tespit edilen midyeler denize bırakıldı.

İzmir'de, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimler aralıksız sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile deniz polisi ekiplerinin katılımıyla, ilçede bulunan İnciraltı Kent Ormanı açıklarında bir balıkçı teknesiyle yasa dışı kara midye avcılığının yapıldığı tespit edildi. Tekne sahibi ile yasa dışı avcılığa iştirak eden 4 şüpheliye ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı. Yasa dışı yollarla avlanıldığı belirlenen toplam 560 kilogram kara midyeye el konuldu. Canlı olduğu tespit edilen kara midyeler, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılmak üzere denize bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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