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İzmir'de yağışlı havada akıma kapılan gençlerin ölümüne ilişkin dava devam ediyor

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İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2'nci gününün tamamlanmasıyla duruşma sonrasında mağdur avukatları ve aileleri basın açıklamasında bulundu.

MAHKEME SONRASI AÇIKLAMA

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2'nci gününün tamamlanmasıyla duruşma sonrasında mağdur avukatları ve aileleri basın açıklamasında yaptı.

İnanç Öktemay'ın avukatı Cenk Düzgüner, "Sosyal medyayı her zaman çok kötülüyoruz. Ama bu davada sosyal medya bize çok faydalı oldu. Çünkü insanlar bu davayla çok ilgilendi. İnşallah adalet tecelli edecektir. Biz de avukatlar olarak elimizden geleni yapacağız. Suçluların bulunması, ihmalleri olanların en alttan en üste kadar ihmali olan herkesin yargılanıp ceza görmesini istiyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ise, "İki gündür içeride sorumluluklar kime aittir, kim sorumludur sorusunun cevabı aranıyor ama kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Dosyadaki bilirkişi raporu ve iddianame bizim için yetersiz. Asıl sorumluların kim olduğunu bulmak gerekir." dedi.

Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek ise, "Davamız dün başladı. Fakat sanıkların çok sayıda olması nedeniyle dün ve bugün toplamda 13'ü tutuklu dokuzu tutuksuz 22 sanık dinlendi. Bir dahaki duruşmamız 3 güne yayılacak. 13-14-15 Kasım tarihlerine ertelendi." dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ceren Deniz Mahkeme Güncel Hukuk İzmir Suç

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