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İzmir'de Vinç Kazası: Cenazeler Yakınlarına Teslim Edildi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden Halil Gül ve Hüsnü Akan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek şikayetçi olacaklarını ve olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, reklam tabelası asmak için çıktıkları plazanın 10'uncu katından vincin zincirinin kopmasıyla düşüp ölen Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan'ın (35) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kardeşi Hüsnü Akan'ın cenazesini almaya gelen Taner Akan (36) olayı anlatarak, "Güvenlik önlemi tam olsa bunlar yaşanmayacaktı. İş güvenliği açısından bir zafiyet var. Şikayetçi olacağız. Bu işin takipçisi olacağız. Kardeşimin 2 çocuğu vardı" dedi.

Halil Gül'ün babası Şenol Gül (58) de "İhmal olmazsa böyle bir olay yaşanmazdı. Olay yerini gördüm, durum çok kötüydü. Oğlumun 1 çocuğu vardı. Olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan vinç şirketinin sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y.'nin ise polisteki işlemleri sürüyor.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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