İzmir'de vapur seferleri hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İZDENİZ, yolcu ve arabalı vapur seferlerini iptal etti.

İzmir'de vapur seferlerinin olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada "İlimizi etkileyen güneydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile saat 13.10 itibarıyla yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
