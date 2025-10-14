Haberler

İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Tacirlerine Operasyon: 15 Tutuklama

İzmir'de 1-14 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

İZMİR'de 1-14 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu ve silah tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Narkoalan timleri, 1-14 Ekim 2025 tarihleri arasında 11 farklı işyeri ve ev adreslerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yapılan çalışmada, 103 gram bonzai, 14 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 849 adet sentetik hap, 17,91 gram esrar, 3 hassas terazi, 15 bin 50 TL nakit para, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerden 5 yıl 10 ay, 15 yıl 10 ay, 8 yıl 4 ay cezası olan 3 kişi yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 29 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
