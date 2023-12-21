İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 109 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 68 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 109 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 684 gram esrar, 2 bin 136 gram sentetik uyuşturucu, 76 bin 582 sentetik hap, 20 hassas terazi, 4 tüfek, 12 tabanca ve silahlara ait 107 fişek ele geçirildi.