İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 109 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 68 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 109 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 684 gram esrar, 2 bin 136 gram sentetik uyuşturucu, 76 bin 582 sentetik hap, 20 hassas terazi, 4 tüfek, 12 tabanca ve silahlara ait 107 fişek ele geçirildi.