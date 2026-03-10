İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 8 kilogram skunk, 200 gram sentetik uyuşturucu, 180 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 371 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.