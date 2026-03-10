Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 8 kilogram skunk, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 8 kilogram skunk, 200 gram sentetik uyuşturucu, 180 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 371 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Ukrayna resmen duyurdu: Ekibimiz yola çıktı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Metruk binada kan donduran olay! Yaşlı adam korkunç şekilde bulundu
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Ukrayna resmen duyurdu: Ekibimiz yola çıktı
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi