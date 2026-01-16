Haberler

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Kemalpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda E.Y. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 1104 uyuşturucu hap, 7,7 gram esrar ve 15 Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine, E.Y'nin (31) Soğukpınar Mahallesi'ndeki ikametine baskın yaptı.

Şüphelinin ev ve aracındaki aramalarda 1104 uyuşturucu hap, 7,7 gram esrar ile 15 Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

