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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 488 Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 488 Hap Ele Geçirildi
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Bayraklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 bin 488 sentetik hap ile birlikte 7 bin 140 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında K.Ö'nün (33) ikametine operasyon düzenledi.

Aramada 546 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen K.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, bir evde yaptıkları aramada 4 bin 942 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli Y.K. (17) gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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