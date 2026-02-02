İzmir'de 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain ve çok sayıda silah ele geçirildi. 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain, 6 bin 500 boş ilaç kutusu, 2 ruhsatsız tüfek, 4 şarjör, 25 kartuş, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 495 bin 800 lira ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.