İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilde 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen iki otomobil, ilçe girişinde durduruldu.

Araçlarda yapılan armada 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili B.A, C.Y. ve A.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.