Takside 3 bin sentetik hap ile yakalanıp, gözaltına alındı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis durduğu takside 3 bin 4 sentetik hap ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Binbaşı Reşatbey Mahallesi 351 Sokak'ta şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Takside ekiplerin aramasında, müşteri T.T.'nin sırt çantasındai poşette toplam 3 bin 4 sentetik hap ele geçirildi. T.T. gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

