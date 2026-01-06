İzmir'de polisten kaçan zanlının attığı poşetten 3 bin 685 uyuşturucu hap çıktı
İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphesiyle durdurmak istedikleri bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin attığı poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap bulundu.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eski İzmir Caddesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi.
Ekiplerden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlı O.Z.O'nun (28) kaçarken attığı poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan O.Z.O. işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel