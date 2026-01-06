Haberler

İzmir'de polisten kaçan zanlının attığı poşetten 3 bin 685 uyuşturucu hap çıktı

Güncelleme:
İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphesiyle durdurmak istedikleri bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin attığı poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap bulundu.

İzmir'de polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin kaçarken attığı poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eski İzmir Caddesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi.

Ekiplerden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlı O.Z.O'nun (28) kaçarken attığı poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.Z.O. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
