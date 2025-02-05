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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 10 kilo 835 gram uyuşturucu ve 19 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi. 3 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'in iki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 10 kilo 835 gram uyuşturucu ele geçirildi, A.D. ve G.D. gözaltına alındı.

Konak ilçesinde de bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine arama yapan ekipler, 19 bin 320 sentetik ecza ele geçirdi, S.Y'yi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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