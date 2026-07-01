Haberler

İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen depoya operasyon

İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen depoya operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir depoda kurulan uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda 121 bin 816 sentetik hap ve 44 kilo 694 gram ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir depoya polisin düzenlediği operasyonda 121 bin 816 sentetik hap ile 44 kilo 694 gram sentetik hap yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ve Konak ilçelerinde önceki gün operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir depoda ekiplerin yaptığı aramalarda, sokak satıcılarına dağıtılacağı değerlendirilen 121 bin 816 sentetik hap ile 44 kilo 694 gram sentetik hap yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi. Şüpheliler Ö.U. ve S.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Metecan Birsen ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer oluyor
Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Komşu komşuya bomba yağdırdı! Gerilim zirveye çıktı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

Dehşete düşüren görüntü! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu