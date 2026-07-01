İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen depoya operasyon

İZMİR'de uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir depoya polisin düzenlediği operasyonda 121 bin 816 sentetik hap ile 44 kilo 694 gram sentetik hap yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ve Konak ilçelerinde önceki gün operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir depoda ekiplerin yaptığı aramalarda, sokak satıcılarına dağıtılacağı değerlendirilen 121 bin 816 sentetik hap ile 44 kilo 694 gram sentetik hap yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi. Şüpheliler Ö.U. ve S.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı