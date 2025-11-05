Haberler

İzmir'de Usulsüzlük İddiasıyla 4 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de Usulsüzlük İddiasıyla 4 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak Belediyesi'nde yapılan SPACE Projesi kapsamında gerçekleştirilen hizmet ihalesinde usulsüzlük iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak Belediyesi'nde Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesine usulsüzlük karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ve İZ-TARIM çatısı altında Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlüğe ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. 2 farklı 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı, 1'i Erzincan'da olan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.