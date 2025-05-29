İzmir'de Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen tüfekli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

İzmir'de otomobile tüfekli saldırı; 3 ölü, 3 yaralı (2)

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda yaralı sayısı da 3 olarak öğrenilirken, yaşamını yitirenlerin isimleri beli oldu. Saldırıda ölenlerin otomobil sürücüsü Adnan Özdemir ve araçtaki Abdullah Altun ile olay sırasında bölgede bulunan Serda Karagöz olduğu öğrenildi. Olayda yaralananların ise Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir olduğu belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ve kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüpheli ya da şüphelilerin hafif ticari araçla geldiği, saldırı sonrası ise yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN- Dinçer CAN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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