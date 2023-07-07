İzmir'de traktör trene çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen tren-traktör çarpışmasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ödemiş seferini yapan O.F. ve Y.B. idaresindeki 32727 sefer sayılı yolcu treni, Yeniköy Mahallesindeki kontrolsüz geçitten geçmeye çalışan Kadir E. yönetimindeki 06 CIG 081 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Kadir E.'nin yanı sıra trendeki yolculardan Mehmet Emin Y., eşi Fatma Y. ve Tevfik B. yaralandı. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.