Kiraz'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncelleme:
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü Kadir Ç. hayatını kaybetti. Olay, Haliller Mahallesi'nde meydana geldi.

Kadir Ç'nin (30) kullandığı 35 BKH 175 plakalı traktör, Haliller Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu incir bahçesine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kadir Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
