Kiraz'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü Kadir Ç. hayatını kaybetti. Olay, Haliller Mahallesi'nde meydana geldi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir Ç'nin (30) kullandığı 35 BKH 175 plakalı traktör, Haliller Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu incir bahçesine devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kadir Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel