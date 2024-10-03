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İzmir'de Traktör Baraj Göletine Düştü: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Traktör Baraj Göletine Düştü: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Menderes ilçesinde, traktörüyle Tahtalı Barajı'na düşen Mustafa Kaya (49) yaşamını yitirdi. Olay, orman alanı temizliği sırasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, Kaya'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'de, traktörüyle Tahtalı Barajı'na düşen Mustafa Kaya (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Menderes ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Menderes'te çıkan yangında zarar gören ormanda alan temizlemesi için tomrukları taşıyan Mustafa Kaya, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör savrulup tepeden Tahtalı Barajı'na düştü. Olayı gören yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları, barajda çalışma yaptı. Mustafa Kaya'nın cansız bedenini sudan dalgıçlar çıkardı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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