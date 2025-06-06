İzmir'de Trafik Kazası: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazası: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri ve başka bir sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Ankara Asfaltı Caddesi'nde E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın kullandığı 34 KSP 882 plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Aslan çiftinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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