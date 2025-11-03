İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dün gece, İbrahim Karadoğan Yıldırım (59) idaresindeki 06 KYS 93 plakalı otomobil ile plakaları henüz öğrenilemeyen Y.E.Y'nin (31) yönetimindeki otomobil ve E.K.Y'nin (21) kullandığı otomobil, Mürselpaşa Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Y.E.Y. ve E.K.Y, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.