İzmir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 sürücüden Cemalettin Alpat (63) hayatını kaybetti, V.Ö. (25) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çamönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cemalettin Alpat'ın (63) kullandığı 35 BNE 26 plakalı otomobil, karşı yönden gelen V.Ö. (25) idaresindeki 35 CIZ 143 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Alpat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer araç sürücüsü V.Ö., ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan V.Ö.'nün durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.