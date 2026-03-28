İzmir'de sahte site açıp, dolandırıcılık yapan 25 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle sahte sitelere yönlendiren 34 şüpheliden 25'i tutuklandı. Dolandırıcılıkla ilgili 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplamda 18 kişinin 1 milyon 44 bin 660 lira dolandırıldığı tespit edildi.

İZMİR'de 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle vatandaşları sahte sitelere yönlendirip, 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden 'TOKİ İlk Evim' vaadiyle vatandaşların sahte sitelere yönlendirdiği, 'e-Devlet' benzeri sahte sistemler aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek farklı adlar altında para talep ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin bu yolla 18 kişiyi toplam 1 milyon 44 bin 660 lira dolandırıldıkları tespit edildi. 45 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı