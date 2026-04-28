?İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir-Aydın otoyolu Kazımkarabekir Mahallesi, Pancar köprüsü mevkisinde E.D. idaresindeki 35 HB 1092 plakalı tır, Y.Ç. yönetimindeki 35 BVR 478 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.