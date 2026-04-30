İzmir'de tırın karıştığı ve 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin lojistik firması yetkilisi yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı, 1 polis memuru ile 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tırı işleten lojistik firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının dün yaşanan kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tırın faaliyette olduğu lojistik firmasının yetkilisi R.A. gözaltına alındı.

Firma yetkilisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaza

Dün Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralı polisler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis

Yemek yapmadı diye öldürüldü! Eş katiline ceza yağdı