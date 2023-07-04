İzmir'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve hayatını kaybeden sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Delil Süer'in (26) kullandığı 34 RB 5017 plakalı otomobil, İzmir-Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde E.T. idaresindeki tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Süer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.