İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden yasa dışı örgütlerin propagandasını yapan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İZMİR'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terör Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasa dışı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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